Tita Ureta se emocionó por palabras de Mayte Rodríguez en su despedida de La Hora de Jugar

27 mar. 2026 - 16:50 hrs.

En este capítulo de La Hora de Jugar, Tita Ureta se emocionó con los consejos que le entregó su amiga Mayte Rodríguez a pocas semanas del nacimiento de su hija.

Y es que Tita se despidió del programa al salir con prenatal, por lo que ahora una de sus amigas apareció en La Hora de Jugar con la intención de aconsejarla en este nuevo, pero tan lindo proceso que es convertirse en madre.

"Uy, mira, hoy día estoy acá, Tita, porque quiero felicitarte; tú sabes que te encuentro una mujer trabajadora, luchadora, con garras. Hoy se apagan las luces del estudio, pero se prende la luz más grande en tu vida", afirma Mayte.

La Hora de Jugar / MEGA

La emoción de Tita Ureta

Fue así como Mayte afirmó a Tita que "hay que respirar y darse el tiempo de desconectar, se te viene este proceso, esta nueva etapa; cuando tengas a esa güaguita en tus brazos, el mundo te va a cambiar, va a ser lo más mágico que te puede pasar en la vida".

"Tu vas a ser la mejor mamá, y el hecho de que sea una mujer va a ser una especie de 'tomboy', como lo has sido tú; qué mejor, una mujer aperrada, que va a todas, que le gusta, que se para, que va a todas", asegura Mayte.

"Hoy día, cuando salgas del canal, agradece, y cuando vuelvas, vas a volver como una Tita mucho más completa, más íntegra, con muchas más herramientas; la vida te hace crecer de muchas maneras y esta es la más hermosa", cierra Mayte, provocando la emoción de Tita.

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