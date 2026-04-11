Avance de Acceso a lo Nuestro: Fernando Godoy hará un show de transformismo en el Circo Timoteo
En el próximo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Fernando Godoy tendrá la oportunidad de conocer las bambalinas del Circo Timoteo, donde aprenderá a realizar algunos de los números con los que entretienen al público.
No solo lo anterior, pues también tendrá que ayudar a cocinar los churros y demás productos que se venden en las funciones.
Finalmente, el actor se pondrá en la piel de un transformista y, con un vestuario lleno de brillos y lentejuelas, invitará al público a ver su show.
¿En qué andará Rodrigo Sepúlveda?
Por otro lado, Rodrigo Sepúlveda visitará un colegio donde cantará junto a un grupo que homenajea a Los Prisioneros.
El periodista animará al público y coreará varias canciones, mientras los alumnos lo acompañarán con mucho entusiasmo.
