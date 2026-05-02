Avance de Acceso a lo Nuestro: Fernando Godoy se lucirá con un show de comedia en el Circo Timoteo
En el próximo capítulo de Acceso a lo Nuestro, Fernando Godoy seguirá en el Circo Timoteo y, tras su show de transformismo, ahora seguirá más en la interna.
Así, Fernando conocerá cómo es el sistema de venta de entradas para el circo y la preparación de comida para la comercialización durante el espectáculo, llegando a preparar algunos churros.
Sin embargo, el plato fuerte, como en todo circo, llegará en la noche cuando Fernando aprenderá de los shows de comedia que se realizan.
Fernando Godoy desplegará su comedia
Aprovechando sus dotes naturales, Fernando hará uso de ello y se lanzará con uno de los espectáculos más divertidos que existen en el Circo Timoteo.
Además, tomará nota de las acrobacias circenses que formarán parte del show durante la noche de su debut.
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