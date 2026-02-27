"Chile es otra cosa": Yandel se deshace en elogios para el público nacional tras su paso por Viña 2026

27 feb. 2026 - 11:25 hrs.

El cierre de una noche icónica del Festival de Viña 2026 estuvo a cargo de Yandel, una leyenda del género urbano que clásico tras clásico puso a bailar a todos en la Quinta Vergara.

El cantante puertorriqueño llegó con un show sinfónico que llevó el reguetón a otro nivel y prendió la fiesta. Nadie se quedó sentado en la gradería.

¡Chile es otra cosa!

En su regreso al Festival de Viña como solista, Yandel cumplió las expectativas del público y se llevó Gaviota de plata y oro. Al bajar del escenario dijo estar muy contento por el triunfo y envió un cariñoso saludo a todos los que vieron el show desde sus casas.

"Chile es otra cosa, de verdad que sí. Saludos a todos los que están en sintonía, los amo Chile", dijo en un breve registro audiovisual desde el backstage.

Cientos de fanáticos reaccionaron rápidamente en redes sociales y dejaron comentarios como "Que venga de nuevo", "¡Maestro! vuelva cuando quiera" y "el capitán Yandel, una máquina".

