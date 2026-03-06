"Estaba asustado": Rodrigo Villegas revela incómodo momento por Jairo Vera en festival comunal

06 mar. 2026 - 23:00 hrs.

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, el comediante Rodrigo Villegas recordó un incómodo episodio que vivió durante un festival comunal, luego de presentarse tras el cantante urbano Jairo Vera.

En conversación con Jorge Alís, Villegas confesó que se sintió muy nervioso al tener que subir al escenario después del artista, quien había logrado encender al público con su presentación.

"Jairo Vera, en Constitución, estuvo antes que yo. Y fervorizada la gente. Y yo estaba asustado, estaba asustado allá atrás", relató el comediante.

Rodrigo Villegas explica la dinámica de los festivales comunales

En la conversación, el humorista también explicó una particular situación que suele ocurrir en este tipo de eventos, donde los comediantes deben presentarse mientras se realizan cambios técnicos en el escenario.

"Hay que decir la verdad, en estos festivales comunales los comediantes los ponen ahí para poder desarmar los instrumentos del grupo", comentó entre risas.

"Es verdad, yo estaba actuando y los hue.. con trompetas ensayando, afinando las trompetas. Entonces claro, los colocan para poder desarmar y armar, eso es el circo pero me encanta porque tienes que ganar la atención de 20 mil personas", agregó.

