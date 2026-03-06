Se despidieron el 2014: Rodrigo Villegas responde si volvería a interpretar a los Blondon Boys

06 mar. 2026 - 23:32 hrs.

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, el comediante Rodrigo Villegas abordó la posibilidad de volver a interpretar a los recordados Blondon Boys, personajes humorísticos que marcaron parte de su carrera.

Durante la entrevista, Jorge Alís le preguntó si está dispuesto a revivir el dúo que compartía con Claudio Moreno, a lo que Villegas respondió: "Sí, no. Sí, mira, los Blondons es curioso. Porque los Blondons estuvieron un año al aire, el 2013, y se despidieron el 2014 con Dichato".

Lo más visto de Detrás de la Quinta 1 Detrás de la Quinta: El lado oculto del Festival de Viña llega a Mega este sábado 5 de abril

Rodrigo Villegas recuerda el fenómeno de los Blondon Boys

Tras esto, el comediante también aseguró que con el paso del tiempo se dieron cuenta de que el fenómeno del grupo trascendió generaciones.

Detrás de la Quinta / Mega

"Estos personajes, cuando lo hicimos, eran como para los adultos, pero nos dimos cuenta que las canciones las bailaban muchos niños que ahora tienen, no sé, 25, 30 años", expresó.

Finalmente, Villegas reflexionó sobre cómo estos personajes terminaron perteneciendo al público más que a sus propios creadores.

Todo sobre Festival de Viña