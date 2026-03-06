Se despidieron el 2014: Rodrigo Villegas responde si volvería a interpretar a los Blondon Boys
En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, el comediante Rodrigo Villegas abordó la posibilidad de volver a interpretar a los recordados Blondon Boys, personajes humorísticos que marcaron parte de su carrera.
Durante la entrevista, Jorge Alís le preguntó si está dispuesto a revivir el dúo que compartía con Claudio Moreno, a lo que Villegas respondió: "Sí, no. Sí, mira, los Blondons es curioso. Porque los Blondons estuvieron un año al aire, el 2013, y se despidieron el 2014 con Dichato".
Rodrigo Villegas recuerda el fenómeno de los Blondon Boys
Tras esto, el comediante también aseguró que con el paso del tiempo se dieron cuenta de que el fenómeno del grupo trascendió generaciones.
"Estos personajes, cuando lo hicimos, eran como para los adultos, pero nos dimos cuenta que las canciones las bailaban muchos niños que ahora tienen, no sé, 25, 30 años", expresó.
Finalmente, Villegas reflexionó sobre cómo estos personajes terminaron perteneciendo al público más que a sus propios creadores.
