¿El Máquina, Los Blondon Boys o Mathiu Focker?: Rodrigo Villegas revela cuál es su personaje favorito

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, el comediante Rodrigo Villegas reveló cuál es su personaje favorito entre los que ha interpretado a lo largo de su carrera, como El Máquina, Yuri Kolinsky de Los Blondon Boys o Mathiu Focker.

En conversación con Jorge Alís, el humorista confesó que el personaje al que le guarda más cariño es precisamente Mathiu Focker, uno de los primeros que presentó en televisión.

"Creo que Matthew Focker es el que le tengo más cariño... porque Matthew Focker es el alter ego mío", comenzó señalando.

Durante la conversación, Villegas explicó que este personaje tiene una dinámica muy particular para él, ya que siente que al interpretarlo se transforma completamente.

"La peluca tiene poderes, porque es una cuestión que yo me pongo la peluca y es como que yo me voy a comer un completo y queda trabajando acá. Puede hacer lo que quiera, es raro", relató.

