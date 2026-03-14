¿Quién es Valdito? Pastor Rocha relata la historia que lo une a su compañero de rutina en Viña 2026

14 mar. 2026 - 23:58 hrs.

En este capítulo de Detrás de la Quinta, Pastor Rocha explicó quién es y cómo conoció a "Valdito", el joven que lo ayudó en la parte final de su rutina en Viña 2026.

Precisamente, Jorge Alís destacó la inclusión de este humorista, ya que se integró muy bien a la rutina del Pastor Rocha, y por lo mismo decidió preguntar de dónde surge "Valdito" y la idea de que sea parte de la rutina.

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Detrás de la Quinta

¿Quién es Valdito?

"Valdito es un chico de mi iglesia, oye, lo hizo muy bien. De hecho, Mega, les tengo nuevo actor", dijo entre bromas para luego explicar de dónde surge la amistad.

"Él estaba en su papel, Valdito sale de mi iglesia, él toca violín en la iglesia, nos fuimos haciendo amigos", expresó, y agregó que siempre trabaja con gente de su congregación, ya que es con quienes más comparte y con los que más confianza tiene.

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