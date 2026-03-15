"Me decían 'trata de no emocionarte mucho'": Pastor Rocha cuenta cómo fue recibir dos Gaviotas en Viña 2026

15 mar. 2026 - 00:10 hrs.

En este capítulo de Detrás de la Quinta, Pastor Rocha repasó lo emocionante que fue para él cuando el público comenzó a pedir las Gaviotas de Plata y Oro.

Y es que el comediante se vio visiblemente emocionado e incluso entregó un breve discurso como Santiago Endara, fuera del papel del Pastor Rocha.

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Por lo mismo, Jorge Alís consultó al comediante cómo sintió ese momento y en retrospectiva, qué es lo que podía comentar.

Detrás de la Quinta

La emoción del Pastor Rocha

"En ese momento, previo, me habían dicho 'en la primera Gaviota trata de no emocionarte mucho, si te entregan la segunda Gaviota te puedes tomar más tiempo', entonces yo creo que lo más emocionante para mí fue cuando me dieron la primera Gaviota y ver a la gente levantándose y haciendo así (gesto de la Gaviota)", expresó.

En esa línea, comentó "fue una cuestión muy indescriptible, fue bonito. Yo estaba con el llanto acá (en la garganta), yo no soy una persona que acostumbro a llorar mucho, pero estaba con el llanto acá y siento como que lo contuve tanto, que después no me salió".

"De hecho, no he llorado en ningún momento y yo decía tengo que llorar en algún momento porque reprimo mucho esas emociones", aseguró.

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