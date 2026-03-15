"Me daba mucha paz": Pastor Rocha revela el enorme apoyo emocional que recibió de dos personas en Viña 2026

15 mar. 2026 - 00:10 hrs.

En este capítulo de Detrás de la Quinta, Pastor Rocha dio a conocer a las dos personas que siempre pasan por su mente cuando está en una rutina.

Y es que es de conocimiento público que Santiago Endara es un hombre de iglesia y de familia, quienes siempre lo acompañan en sus shows. Por lo mismo, dejó en claro quiénes son las personas que siempre están en su mente cuando pasa por momentos muy tensos.

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Detrás de la Quinta

Las dos personas que siempre recuerda Pastor Rocha

"Mi hermana y mi cuñado se me vinieron a la mente, de hecho, en mis shows más grandes ellos siempre están atrás y yo veía hacia atrás, y los veía riendo y con su carita de emoción, y eso me daba mucha paz", comentó.

Enseguida, añadió que "fue bonito recordarlos, pero cuando yo terminé el tema de la Quinta Vergara, de hecho, quería que el segundo bis terminara rápido... Quería puro irme a abrazar a la gente (en backstage)".

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