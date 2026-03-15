"¿Papá, estás orgulloso de mí?": El emocionante momento que vivió Pastor Rocha tras su show en Viña

15 mar. 2026 - 00:12 hrs.

En este capítulo de Detrás de la Quinta, Pastor Rocha reveló el emotivo y sanador momento que vivió con su padre tras bajarse de la Quinta Vergara.

Precisamente, el humorista realizó una rutina que hizo reír al "Monstruo", quienes lo premiaron con la Gaviota de Plata y Oro, algo que nunca olvidará en su vida.

Lo más visto de Detrás de la Quinta 1 Detrás de la Quinta: El lado oculto del Festival de Viña llega a Mega este sábado 5 de abril

Sin embargo, aquella noche también ocurrió otro hecho que no olvidará en su vida y que quedará por siempre en su memoria.

El lindo momento del Pastor Rocha con su padre

"En el camarín, ya con las Gaviotas en la mano, las dejo a un lado, viene mi papá y me abrazada muy emocionado", comentó Rocha, y agregó que "él está en Ecuador, vive allá, no lo veía hace un año, pero anteriormente no lo había visto hace tres años".

"En ese momento mi papá me abraza muy emocionado y le pregunto '¿Papá, estás orgulloso de mí?' y mi papá me dice 'siempre lo estuve, perdón por quizás no decirle tanto'", dijo emocionado.

En esa línea, afirmó que "yo estaba preocupado de ese niño que siempre buscó la aprobación de su papá, de hacerlo sentir orgulloso porque como yo era un desastre, muy inquieto, en el colegio quizás, nunca les di grandes satisfacción. Entonces eso me llenó mucho el corazón, fue muy bonito, creo que sané, con ese abrazo, muchas cosas que tenía pendientes".

Todo sobre Festival de Viña