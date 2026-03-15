Libros, giras y viajes: Esto es lo que se viene en el futuro del Pastor Rocha

15 mar. 2026 - 00:20 hrs.

En este capítulo de Detrás de la Quinta, Pastor Rocha adelantó lo que se viene en el futuro de su personaje y también en el de Santiago Endara.

Precisamente, tras un exitoso paso por la Quinta Vergara donde se llevó la Gaviota de Plata y Oro, el querido comediante se puso más metas y desea cumplirlas en el debido tiempo.

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Detrás de la Quinta

El futuro del Pastor Rocha

"Vamos a lanzar nuestro show, el nuevo show que se llama Rocha School que está muy bueno. De hecho, Valdito también tiene una parte muy importante ahí, va a estar actuando y tocando violín", comentó.

Enseguida adelantó que en el segundo semestre lanzará su segundo libro que es sobre la fe, la salud mental, así como un programa de viajes donde el Pastor Rocha estará en distintas partes del mundo.

"Ojalá descansar también porque hay que descansar", dijo entre bromas, mencionando que se vienen muchas cosas.

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