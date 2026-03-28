"¿Por qué respetan el semáforo?": Esteban Düch revela divertido primer choque cultural al llegar a Chile
En un divertido momento de Detrás de la Quinta, el humorista Esteban Düch habló sobre su primera impresión al llegar a Chile desde Venezuela, sorprendiendo con su reflexión.
Entre risas, comentó que no comprendía que los precios de gran parte de los artículos y alimentos se mantuvieran de un mes a otro, a diferencia de su país natal.
Esteban Düch sorprende con su primera impresión de Chile
Düch reveló que uno de los primeros pensamientos fue: "¿Por qué respetan la luz del semáforo? Si son las 3 de la mañana, está en rojo y puedes pasar".
Con su humor tan característico, aseguró que "estuve mucho tiempo parando el tráfico en el paso de cebra, porque yo como 'no, pase usted', y había una fila de siete autos".
También mencionó que está familiarizado con el acento chileno, expresando que en el país hablamos con un "cantadito", para él, "sabroso".
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