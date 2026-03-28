Ritmo y remates: Esteban Düch revela la gran diferencia entre el humor chileno y venezolano

28 mar. 2026 - 23:25 hrs.

En un nuevo capítulo de Detrás de la Quinta, Esteban Düch explicó las grandes diferencias entre el humor venezolano y chileno, que logró canalizar para su exitosa rutina en Viña 2026.

Precisamente, Jorge Alís destacó que el ritmo que mantiene a lo largo de su show contrasta enormemente al que tienen otros humoristas de Venezuela. Por lo mismo, decidió preguntar si aquello lo aprendió en nuestro país y si estaba consciente.

Las diferencias entre el humor venezolano y chileno

Ante eso, Düch respondió que "hay una mezcla entre Chile y Venezuela", y que se fue dando durante su experiencia trabajando en el conocido Comedy Restobar.

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"Ahí fue que me empecé a empapar todos los días de comedia chilena y a entender el ritmo de la comedia chilena, los remates y el cómo contar historias", agregó, precisando que el humor venezolano es justamente de historias, pero sus relatos son largos.

"Es de cuentos de 5 minutos en donde, probablemente, en los últimos minutos es que haya algunos remates, los primeros 4 son de contexto. Pero entendí con la comedia chilena que si vas contar un beat de 5 minutos, tiene que haber remates cada tanto o cositas que hagan que el público se ría y que no se distraiga de la historia", detalló.

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