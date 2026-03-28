"Lo logramos": Esteban Düch se emociona al recordar la reacción de su abuela tras triunfar en Viña 2026

28 mar. 2026 - 00:10 hrs. | Act. 29 mar. 2026 - 00:10 hrs.

En este capítulo de Detrás de la Quinta, Esteban Düch reveló el emotivo momento que vivió con su abuela tras triunfar en el Festival de Viña 2026.

El humorista venezolano hizo que el Monstruo se rindiera a sus pies y lo premiara con las Gaviota de Plata y Oro.

La emoción de Esteban Düch

Düch explicó que toda su familia lo acompañó a la Quinta Vergara, a excepción de su abuela de 90 años, quien tiene movilidad reducida, por lo que debió quedarse en casa.

Mega

Aseguró que ella es uno de sus pilares y que su éxito, en gran parte, pertenece a ella. "Estuvo en la casa muy emocionada viendo a su pequeño nieto, porque nunca te dejan de ver como un cabro chico y que me viera ese día triunfar en la Quinta Vergara...", indicó.

Según contó, el momento más emotivo fue cuando llegó a casa. "Verla emocionada al recibirme y decirme 'hijo, lo logramos', fue muy bonito".

Todo sobre Festival de Viña