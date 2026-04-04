¿Gabriel Boric, MEO o Artés?: Stefan Kramer revela quién es su político favorito para imitar

04 abr. 2026 - 23:30 hrs.

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, Stefan Kramer sacó carcajadas al realizar una imitación de Gabriel Boric.

Ante esto, Jorge Alís aprovechó la instancia para preguntarle al artista cuál es el político que más le gusta imitar.

Stefan Kramer y su político favorito para imitar

Fiel a su estilo, Kramer respondió la consulta caracterizando a su político favorito: Marco Enríquez-Ominami.

Detrás de la Quinta / Mega

"Me gusta mucho Marco Enríquez, lleva muchísimos años, la persona es que lleva muchos años, no tiene menos dificultad para hacerlo. Entonces, cuando menos dificultad no puede hacer mucho más. Yo no entiendo nada, no te estoy pidiendo que votes por mí", imitó.

Finalmente, el triunfador de Viña también imitó a Eduardo Artés y a Harold Mayne-Nicholls, sacando carcajadas entre todos los presentes.

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