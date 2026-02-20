Casi un kilómetro de alfombra roja y 23 cámaras de último nivel: Lo que debes saber sobre la Gala de Viña 26
El Festival de Viña del Mar 2026 es sin duda uno de los eventos artísticos y musicales más importantes de Latinoamérica. En su antesala, se desarrolla la Gala, en la cual figuras de la televisión, reinas de belleza, actores y creadores de contenido, hasta deportistas y cantantes, se harán presentes en la cita.
Y es que la Gala de Viña es una de las noches más glamorosas del espectáculo nacional, donde cada invitado buscará deslumbrar con sus looks.
A continuación, te contamos todos los detalles de lo que será esta 15° edición de la cita de glamour.
Novedades de la Gala de Viña 2026
En esta ocasión, la Gala de Viña 2026 contará con más de 130 invitados, que recorrerán los 900 metros de la alfombra roja que se desplegará en el Sporting Club de Viña del Mar.
Contará con el mayor despliegue técnico que ha tenido en la historia, con 23 cámaras para una cobertura total y así captar cada detalle de los outfits.
Por si fuera poco, habrá diversas estaciones que permitirán a las figuras mostrar lo mejor de sus looks, incluyendo shoescam, selfiecam, cámaras giratorias y el famoso glambot, estación de video en cámara lenta que ha sido un éxito en las distintas alfombras rojas internacionales.
Además, habrá una orquesta que tocará música en vivo y un show de ballet. La noche concluirá con un cóctel donde los invitados podrán compartir.
¿Quiénes estarán a cargo de la Gala de Viña 2026?
Tonka Tomicic conducirá la alfombra roja de la Gala de Viña 2026, mientras que José Antonio Neme estará en las entrevistas, Marcelo Marocchino hará lo propio con los comentarios sobre moda y Florencia Vial en las distintas estaciones tomando las impresiones de los invitados.
¿Cómo ver la Gala de Viña 2026?
La transmisión oficial de la Gala de Viña 2026 será este viernes 20 por las pantallas de Mega con una previa desde las 19:00 horas y la alfombra roja a partir de las 21:00 horas.
De igual forma, podrás ver una completa cobertura digital por el canal oficial de Youtube desde las 20:00 horas con momentos inéditos, entrevistas y backstage.
¿Quiénes son los confirmados para la Gala de Viña 2026?
La lista de confirmados que desfilará este viernes 20 de febrero por la alfombra roja es la siguiente:
- Coté López y su novio, Lucas Lama
- Pamela Díaz
- Luis Jiménez
- Kel Calderón
- Fran Virgilio
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino
- Kidd Voodoo
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning
- Kika Silva
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- Inna Moll
- Tita Ureta
- César Campos
- Cony Capelli
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
- Martín Cárcamo
- Blu Dumay y María Alberó
- Kenita Larraín
- Millaray Viera
- Nico Ruiz
- Gala Caldirola
- Eduardo Fuentes
- Pamela Leiva
- Belén Mora y Toto Acuña
- Daniel Fuenzalida
- Vesta Lugg
- Nicole Moreno
- Ignacia Michelson
- Fran Maira
- Sinaka
- Skarleth Labra
- Power Peralta
- Daniela Aránguiz
- Jean Philippe Cretton
- Akemi Nakamura
- Furia Scaglione
- Luis Mateucci
- Paloma Fiuza
- Fernando Solabarrieta
- Carla Ochoa
- Jaime Leyton
- Diego Muñoz
- Pablo Chill-e
- Nicole
- Sigrid Alegría y Los Claveles
- Francisca Crovetto
- Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro
- Marcelo Marocchino
- Roberto Cox
- Mauricio Medina
- Eugenia Lemos y su pareja, Matías Kosznik
- Mafe Bertero
- Pancha Merino
- Karla Melo
- Marcelo Díaz
- Cota Castelblanco
- Jacinta Rodríguez
- Magdalena Müller
- Francisco Puelles
- Vivianne Dietz
- Simón Pesutic
- Daniela Ramírez
- Claudio Castellón
- Julieta Bartolomé
- Diego Muñoz
- Fernando Godoy
- Princesa Alba
- Soulfia
- Katteyes
- Q_ARE
- Paola Troncoso
- Beto Espinoza
- Patricio Fuentes
- Sandra Donoso
- Scarleth Ahumada
- Julio Jung Jr.
- Miguelito
- Ignacia Fernández
- Constanza Santa María
- Rodrigo Sepúlveda
- Gonzalo Ramírez
- Florencia Vial
- Jaime Leyton
- Alejandro Sepúlveda
- Daniel Silva
- Karim Butte
- Maribel Retamal
- Luis Ugalde
- Marianne Schmidt
- Matteo Bocelli
- Toly Fu
- Camilo González
- Pablito Pesadilla
- Magui Benet
- Ryan Torrero
- Pablo Cuéllar
- Roberto Saa
- Verónica Villarroel
- Melina Noto
- Beatriz Bravo
- Paula Escobar
- Cecilia Gutiérrez
- Mariela Sotomayor
- Javiera Díaz de Valdés
- Allison Göhler
- Combo Tortuga
- Marcela Vacarezza
- Laura Urruticoechea
- Michael Roldán
- Julia Vial
- Enzo Ferrada
