Casi un kilómetro de alfombra roja y 23 cámaras de último nivel: Lo que debes saber sobre la Gala de Viña 26

20 feb. 2026 - 09:00 hrs.

El Festival de Viña del Mar 2026 es sin duda uno de los eventos artísticos y musicales más importantes de Latinoamérica. En su antesala, se desarrolla la Gala, en la cual figuras de la televisión, reinas de belleza, actores y creadores de contenido, hasta deportistas y cantantes, se harán presentes en la cita.

Y es que la Gala de Viña es una de las noches más glamorosas del espectáculo nacional, donde cada invitado buscará deslumbrar con sus looks.

A continuación, te contamos todos los detalles de lo que será esta 15° edición de la cita de glamour.

Novedades de la Gala de Viña 2026

En esta ocasión, la Gala de Viña 2026 contará con más de 130 invitados, que recorrerán los 900 metros de la alfombra roja que se desplegará en el Sporting Club de Viña del Mar.

Contará con el mayor despliegue técnico que ha tenido en la historia, con 23 cámaras para una cobertura total y así captar cada detalle de los outfits.

Por si fuera poco, habrá diversas estaciones que permitirán a las figuras mostrar lo mejor de sus looks, incluyendo shoescam, selfiecam, cámaras giratorias y el famoso glambot, estación de video en cámara lenta que ha sido un éxito en las distintas alfombras rojas internacionales.

Además, habrá una orquesta que tocará música en vivo y un show de ballet. La noche concluirá con un cóctel donde los invitados podrán compartir.

¿Quiénes estarán a cargo de la Gala de Viña 2026?

Tonka Tomicic conducirá la alfombra roja de la Gala de Viña 2026, mientras que José Antonio Neme estará en las entrevistas, Marcelo Marocchino hará lo propio con los comentarios sobre moda y Florencia Vial en las distintas estaciones tomando las impresiones de los invitados.

¿Cómo ver la Gala de Viña 2026?

La transmisión oficial de la Gala de Viña 2026 será este viernes 20 por las pantallas de Mega con una previa desde las 19:00 horas y la alfombra roja a partir de las 21:00 horas.

De igual forma, podrás ver una completa cobertura digital por el canal oficial de Youtube desde las 20:00 horas con momentos inéditos, entrevistas y backstage.

¿Quiénes son los confirmados para la Gala de Viña 2026?

La lista de confirmados que desfilará este viernes 20 de febrero por la alfombra roja es la siguiente:

