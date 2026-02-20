De forma exclusiva: José Antonio Neme y Mucho Gusto recorre la alfombra roja de la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 14:20 hrs.

La noche de este viernes 20 de febrero, más de cien celebridades, entre cantantes, artistas, deportistas y modelos, desfilarán por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026, deslumbrando con una variedad de trajes y vestidos.

Eso sí, José Antonio Neme, Marianne Schmidt y Carla Ochoa tuvieron la fortuna de ser los primeros en recorrer la red carpet del Sporting Club de Viña del Mar.

Todo ocurrió en Mucho Gusto, cuando el conductor recibió la autorización para bajar de la tarima y plantarse por el lugar donde pasarán figuras como Emilia Dides, Inna Moll, Rodrigo Sepúlveda, Rafael Araneda, Karen Doggenweiler y más.

Mega

Así es la alfombra roja de la Gala de Viña 2026

Neme describió que los invitados tendrán que recorrer casi un kilómetro de alfombra roja, trayecto que debería tomar no menos de dos minutos y medio.

Asimismo, aseguró que "el acceso es más amplio que el año pasado" y que el público estará más cercano a las figuras.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña