Fue utilizado por importante artista internacional: Así es el vestido que usará Tita Ureta en Gala de Viña

20 feb. 2026 - 16:45 hrs.

A tan solo horas de la Gala de Viña 2026, los famosos ya comienzan a ajustar los últimos detalles para la alfombra roja. Tita Ureta no se queda atrás y, de forma totalmente exclusiva, entregó pistas del vestuario que lucirá en el Sporting Club.

Según contó la propia periodista en La Hora de Jugar, este año tiene dos vestidos preparados para la tan esperada "noche cero".

La profesional contó que la prenda fue utilizada por una destacada cantante pop internacional que tuvo paso por Chile.

El impactante vestido de Tita Ureta para la Gala de Viña

"El vestido de la noche es dorado, es icónico porque lo utilizó una artista internacional que ha estado en nuestro país, y que cuando vino, ella se lo puso", indicó.

Mega

Asimismo, detalló que tuvo que realizar algunas modificaciones para que entrara su pancita de embarazada. "Tuvimos que cortarle para que entrara la güatita. Está hecho a mano, es de un tremendo diseñador nacional", comentó.

Tita Ureta adelantó que buscará jugar con su look, por lo mismo, en la previa de la Gala de Viña, "no voy a mostrar güatita y después, cuando ya sea la alfombra roja, voy a mostrar guatita, que es algo que me tiene muy emocionada".

Todo sobre Gala Viña