¡Hasta Neme pidió el beso! Así fue el aplaudido paso de Priscilla Vargas y José Luis Repenning en la Gala
Dos figuras de la televisión que se lucieron caminando en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2026 fueron Priscilla Vargas y José Luis Repenning.
La periodista lució un vestido azul marino con brillos y un corte irregular en la parte superior, mientras que el comunicador se fue por un estilo más clásico y apostó por un smoking negro.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que cuando llegaron donde José Antonio Neme, hasta él les pidió el beso y el periodista aprovechó la instancia para destacar la labor como animadora de su amiga.
¿Cómo ver la Gala de Viña?
Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.
Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.
Transmisión Digital de la Gala de Viña:
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
