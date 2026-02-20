Presentado por: Paris

¡Llegó el humor a la Gala 2026! Así fue el elegante paso del elenco de Detrás del Muro

  • Por Sebastián Mena

El elenco de Detrás del Muro también dijo presente en la Gala de Viña 2026, llevando humor y cercanía a la alfombra roja del Sporting Club.

Los integrantes del exitoso programa de Mega desfilaron juntos, saludando al público y sonriendo ante las cámaras.

Con estilos variados y propuestas que combinaron elegancia con un sello más relajado, el equipo demostró la complicidad que los caracteriza fuera de la pantalla.

Gala de Viña 2025 / Mega

