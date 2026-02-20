¡Llegó el humor a la Gala 2026! Así fue el elegante paso del elenco de Detrás del Muro

20 feb. 2026 - 22:20 hrs.

El elenco de Detrás del Muro también dijo presente en la Gala de Viña 2026, llevando humor y cercanía a la alfombra roja del Sporting Club.

Los integrantes del exitoso programa de Mega desfilaron juntos, saludando al público y sonriendo ante las cámaras.

Con estilos variados y propuestas que combinaron elegancia con un sello más relajado, el equipo demostró la complicidad que los caracteriza fuera de la pantalla.

Gala de Viña 2025 / Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña