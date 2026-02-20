Elegante vestido rojo y un esmoquin clásico: Así vistieron Daniela Aránguiz y "Cuco" Cerda en la Gala 2026

20 feb. 2026 - 23:03 hrs. | Act. 21 feb. 2026 - 00:36 hrs.

La alfombra roja no estaba completa sin la presencia de la panelista de televisión Daniela Aránguiz y su pareja, el ingeniero comercial José Manuel “Cuco” Cerda, quienes llegaron juntos a la Gala de Viña 2026, convirtiéndose en una de las duplas más comentadas de la noche.

Dany Aránguiz lució un vestuario inspirado en la fuerza y profundidad del rubí, una de las piedras preciosas más intensas y deseadas del mundo. Su vestido rojo, de tonalidad vibrante y acabado elegante, la hizo destacar de inmediato en la noche cero.

Por su parte, Cuco Cerda optó por un look basado en la elegancia clásica de gala, reinterpretado desde una mirada contemporánea y masculina. Su esmoquin negro de tres piezas, diseñado a medida, evocó la tradición sartorial europea. La chaqueta con solapa satinada en punta estilizó su figura, mientras que el chaleco cruzado aportó profundidad y sofisticación al conjunto.

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

