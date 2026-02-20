Fátima Bosch, Miss Universo 2025, brilló en la Gala Viña 2026: Este fue su look que marcó la diferencia

20 feb. 2026 - 23:29 hrs. | Act. 21 feb. 2026 - 00:34 hrs.

Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, se encuentra en Chile y su presencia no pasó desapercibida durante la Gala del Festival de Viña del Mar 2026. Su vestuario brilló y marcó diferencia al momento de su paso por la alfombra roja, consolidándola como una de las figuras más esperadas y comentadas de la noche.

La Miss Universo y también jurado del Festival usó un vestido celeste y blanco reluciente que destacó su tonalidad de piel y que dejó sin duda huella en la noche cero.

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

