"¡Chileeeee!": Fátima Bosch imitó a Emilia Dides en divertido momento del lado B de la Gala de Viña

El Festival de Viña 2026 dio el vamos oficial con la tradicional Gala que este año se realizó en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.

Más de cien invitados, una extensa alfombra roja y glamour fueron parte de la transmisión televisiva, pero en la trastienda, Con Gusto a Viña mostró el lado B de uno de los eventos más esperados del año.

Entre los famosos que se preparaban en la previa estaban Emilia Dides y Sammis Reyes, quienes anunciaron su romance precisamente en la Gala de la edición pasada. La exMiss Chile declaró que "nosotros somos la intensidad máxima y nuestra gorda (su hija Mía Ignacia) es la calma máxima".

En la noche, Dides coincidió con la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch. "No nos conocíamos, empezamos a conectar, conversamos nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común", declaró.

¿Y Fátima Bosch? La jurado del Festival reveló estar "muy contenta de estar en el Festival de la Canción, mi abuelita es fan, mi mamá igual" y trató de emular el clásico de la cantante con una cuota de humor: "Chileeeee... a mí no me va a salir porque canto horrible, no tengo el talento de Emilia".

¿Qué más sucedió? La simpatía de Karen Doggenweiler, el reencuentro de Kike Morandé con Marlen Olivari, las impresiones de Matteo Bocelli y mucho más se tomó la noche.

