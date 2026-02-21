Tita Ureta utilizó vestido de 15 kilos que usó Paris Hilton hace una década

21 feb. 2026 - 10:15 hrs.

Como cada año, la comunicadora, Tita Ureta, presentó una propuesta diferente y adaptada para mostrar su guatita de embarazo.

El vestido era color dorado con escamas que evocaban su amor por el mar. La pieza fue usada por Paris Hilton hace una década, por lo que, para que fuese utilizado por la periodista, el diseñador chileno, Claudio Mansilla, lo rediseñó.

15 kilos de vestido y casi 7 meses de embarazo

El rostro de Mega, llegó hasta la alfombra roja para ser aplaudida por el público y contó detalles de cómo lograron junto al diseñador adaptar el icónico vestido para que pudiera mostrar su guatita.

@titaureta

El vestido fue dividido en dos piezas, una falda y un peto con el que toda su guatita quedaba al descubierto. Luego al ser entrevistada en la alfombra roja por Florencia Vial, comentó que efectivamente, Paris Hilton usó el mismo hace 10 años atrás.

Tita Ureta usó la creación de Claudio Mansilla que pesaba 15 kilos y que quería evocar un estilo sirena por su cercanía y amor hacia el mar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña