"No son la mayoría del país": José Antonio Neme responde sin filtro a los que descalifican la Gala de Viña

21 feb. 2026 - 11:20 hrs.

La mañana de este sábado, José Antonio Neme hizo un claro descargo durante la transmisión de Con Gusto a Viña. Mientras escuchaban distintas impresiones respecto a lo que fue la tan esperada "noche cero", el conductor del matinal no estuvo de acuerdo con quienes criticaron el evento.

Más allá del debate de los mejores y peores vestidos, Neme se refirió a los comentarios respecto a la sintonía o lo entretenido de la transmisión.

Una vez más, Neme "pidió una cámara"

El conductor del matinal suele ser crítico no solo al hablar de los trajes que desfilaron por la alfombra roja, sino también de errores en cuanto a la organización, como lo hizo respecto a la edición pasada. Sin embargo, hay opiniones con las que no está de acuerdo y lo dejó muy claro hoy en el panel del Con gusto a Viña.

"La gala es el evento más visto de los últimos años en el país. Supera partidos de fútbol, debates presidenciales y hasta noches del festival. Ayer tuvo más de dos millones de personas en línea", respondió Neme de forma tajante a quienes descalifican la relevancia de la tradicional Gala de Viña.

Asimismo, comentó que quienes tienen la idea de que la "noche cero" no fue entretenida, son una minoría y no manejan las estadísticas. "Para todos aquellos que denostan la Gala diciendo que es una fiesta más y la llenan de adjetivos, déjenme decirles que no son la mayoría del país. Quienes están viendo televisión, efectivamente se entretuvieron probablemente haciendo lo que nos gusta a todos: Pelar", concluyó.

