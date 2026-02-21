Stefan Kramer habló sobre la imitación de Cristián Castro y la posibilidad de nuevos personajes para Viña 2026

21 feb. 2026 - 18:30 hrs.

¡Uno que es parte de la casa! Stefan Kramer llegará por cuarta vez a la Quinta Vergara con solo rutinas exitosas que han marcado la historia del Festival de Viña del Mar 2026.

Esta vez se presentará el mismo día que Gloria Estefan y Matteo Bocelli con un público que lo espera para reírse a carcajadas, pero en su conferencia de prensa, le consultaron por su polémica imitación a Cristián Castro que incluso molestó al cantante.

"Siempre estoy preparado"

Ante la pregunta de un periodista sobre su presentación en la Teletón donde el cantante mexicano también fue invitado, el comediante fue claro.

Mega

"Siempre estoy preparado porque yo hago humor y el humor está bien cercano a la burla (...) son parte de las reglas del juego, creo que puede ocurrir, ha ocurrido muchas veces desde que yo empecé. No hay una mala intención nunca", partió diciendo Kramer.

Además, comentó la posibilidad de nuevos personajes en su rutina de este domingo, "siempre tienen que haber sorpresas, creo que también son las preguntas que siempre enfrento (...) la novedad y la sorpresa es algo que me ha acompañado en este viaje", cerró el comediante.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Humoristas Viña