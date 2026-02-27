De la Quinta Vergara a los cerros: Juanes es captado compartiendo con sus fanáticos en Valparaíso

27 feb. 2026 - 12:40 hrs.

La tarde de este jueves 27 se viralizaron diferentes registros en redes sociales donde se ve al reconocido cantante colombiano Juanes, compartiendo con personas de Valparaíso durante el rodaje de un nuevo videoclip.

El cantautor se presentó el pasado miércoles en la Quinta Vergara por cuarta vez, con un show que algunos calificaron como la mejor de todas sus actuaciones en el Festival de Viña.

¡Se sacó fotos y grabó saludos!

Muchos esperaban que Juanes subiera a cantar con Mon Laferte anoche en el Festival, tal como ella lo hizo durante el show del querido cantante. Sin embargo, tenía pautado el rodaje de un videoclip para la jornada de ayer.

Fue visto recorriendo diferentes lugares de la comuna de Valparaíso entre esos la población Márquez, donde sorprendió gratamente a sus fanáticos con la visita y cercanía que tuvo con todos. "Es el mejor. Sencillo y carismático", "Lo amo, fue lo mejor de Viña" se lee en los comentarios de algunas publicaciones en Instagram.

"Iba al Líder (supermercado) y me topé con Juanes", dice algunos de los videos que más visualizaciones alcanzó en TikTok y con el que algunos identificaron la ubicación del artista y se acercaron a saludar y sacarse fotos.

Otra seguidora compartió una foto en la que escribió "salí a caminar por los cerros de mi Valparaíso Querido. 'La vida: Tómate una foto con Juanes'".

Se desconocen detalles del proyecto, pero se sabe que está dirigido por la productora audiovisual Potrero films y que cuenta con la participación de artistas de música andina y bailarines de estilo caporal.

