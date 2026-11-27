27 nov. 2026 - 13:40 hrs.

Este viernes 27 de noviembre se realizó el anuncio oficial del Line Up del Festival de Viña del Mar 2027 desde el Palacio Cerro Castillo.

Precisamente, durante esta presentación se anunció que artistas como La Ley, Pablo Alborán, Arcángel, Farruko, Laura Pausini y la estrella mundial de K-Pop, Jihyo, serían parte de Viña 2027.

Durante esta misma instancia se anunció el procedimiento para la venta de entradas, desde las preventas hasta para público general.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Viña 2027?

La preventa (Caja Los Andes y Entel) comienza el martes 1 de diciembre a las 11:00 horas. En tanto, la venta general comienza el jueves 3 de diciembre desde las 12:00 horas por sistema Puntoticket.

En los próximos días, la organización dará a conocer a los artistas que se presentarán el miércoles 24 de febrero, así como a los comediantes que serán parte del Festival de Viña del Mar 2027.

Con estos anuncios se completará la programación de las seis jornadas del certamen, donde la música y el humor volverán a encontrarse con el público de la Quinta Vergara.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es el evento musical más importante de Iberoamérica y reúne cada año a artistas de todo el mundo en una celebración única de la música y la cultura latina. Con una historia de más de 60 años, el Festival continúa siendo un referente de la industria musical y del talento global. El espectáculo será transmitido por las pantallas de Megamedia y en Latinoamérica a través de Disney+.

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