27 nov. 2026 - 12:52 hrs.

Dominga López, la hija prodiga de Viña del Mar, vuelve a su ciudad luego de su periplo por Puerto Rico y es confirmada como jurado para la nueva edición del certamen festivalero.

Precisamente, miles de chilenos y chilenas siguieron la presentación de Dominga López en el Miss Universo realizado en Puerto Rico, donde alcanzó a llegar al top 12, demostrando que su carrera estaba recién empezando.

Y es así como la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, presentó a Dominga López como la jurado de Viña 2027.

Dominga López llega a Viña 2027

"Una tremenda representante, digna representante de Viña del Mar, y es así como para nosotros también es una reina y queremos que alguien de su estatura, con su desempeño y profesionalismo pueda acompañarnos a nosotros como jurado del Festival de la Canción de Viña del Mar", dijo la alcaldesa.

Fue así como Karen Doggenweiler dio el gran anuncio: Dominga López es la primer jurado confirmado para Viña 2027.

"Para nosotros es una maravilla que una viñamarino nos acompañe, esté en el jurado y, además, por qué no, ya lo hemos conversado, haga actividades con las niñas, siga inspirando, siendo auténtica y maravillosa", cerró Macarena Ripamonti.

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