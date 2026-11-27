27 nov. 2026 - 11:46 hrs.

El exitoso artista puertorriqueño Farruko será parte del Festival de Viña del Mar 2027, brillando con todos sus éxitos.

La Quinta Vergara recibirá toda su energía, sus grandes éxitos y el ritmo urbano que ha conquistado al público latinoamericano, desplegando sus canciones el martes 23 de febrero.

Farruko llega a Viña 2027

La 66.ª edición del Festival de Viña del Mar se realizará entre el 22 y 27 de febrero del 2027 y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes se mostraron muy optimistas por la alineación de artistas.

Y es que el festival más grande de Latinoamérica ya tenía confirmada como primer cantante internacional a Laura Pausini. Sin embargo, este viernes 27 de noviembre terminó de entregar el resto de los artistas que serán parte de la parrilla festivalera.

De esta forma, la fiesta del verano se posiciona otra vez como uno de los eventos más esperados del año con artistas de enorme calidad, trayectoria y alcance entre el público.

¡No lo olvides! Esta gran fiesta de la música te hará vibrar entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero de 2027, con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.