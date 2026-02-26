Mon Laferte lo deja todo en el escenario cantando "Tu Falta de Querer" en Viña 2026

26 feb. 2026 - 23:07 hrs.

Mon Laferte fue la encargada de abrir la quinta noche del Festival de Viña 2026.

Tras sus aplaudidas presentaciones en 2017 y 2020, la cantante nacional regresó al escenario de la Quinta Vergara para reencontrarse con el público e interpretar sus mayores éxitos en una jornada cargada de emoción.

Mon Laferte lo deja todo en el escenario cantando "Tu Falta de Querer"

Dentro de su setlist destacó "Tu Falta de Querer", uno de los temas más emblemáticos de su carrera. La canción, lanzada en 2015, supera actualmente los 600 millones de reproducciones en YouTube y volvió a desatar la ovación del público en la Quinta Vergara.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

