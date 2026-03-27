Programación de Mega de este sábado 28 de marzo: A esta hora puedes ver nuevo capítulo de Detrás de la Quinta
El fin de semana es sinónimo de diversión en Mega, por eso su programación viene recargada con programas de viajes y entretención, que te sacarán carcajadas.
Luego de informarte con Meganoticias Actualiza, tendrás una tarde cargada de cultura con programas como Viajando Ando, Nuestras Fiestas y Acceso a lo nuestro.
Mientras que en la noche, se vendrá el quinto capítulo de esta temporada de Detrás de la Quinta, donde podrás revivir lo mejor de la rutina de Esteban Düch en Viña 2026.
La programación de Mega para este sábado 28 de marzo
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Acceso a lo nuestro: 15:00 horas.
- De aquí vengo yo: 16:00 horas.
- Aventuras por Chile: 17:00 horas.
- Viajando Ando: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás de la Quinta: 22:20 horas.