Programación de Mega para este viernes 19 de junio: ¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?

18 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 19 de junio, Mega ofrecerá una jornada cargada de emociones y entretención con dos de sus producciones más exitosas.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Mariana (Catalina Stuardo) estará aterrada con el regreso de Luis Emilio (Alejandro Trejo) al Grupo Vial.

Más tarde, el humor se tomará el horario prime con una nueva edición de Detrás del Muro, que contará con la participación especial de José Miguel Viñuela, quien se sumará a las distintas rutinas y dinámicas de la noche junto al elenco del programa.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 19 de junio?

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