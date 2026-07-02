Programación de Mega para este viernes 3 de julio: ¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?
Este viernes 3 de julio, Mega ofrecerá una jornada cargada de emociones, con importantes acontecimientos que marcarán el rumbo de sus personajes y una dosis de humor para cerrar la semana.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Ignacia (Cota Castelblanco) besará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) para ganar su confianza.
Más tarde, la entretención continuará con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso programa de humor conducido por Kike Morandé, que en esta oportunidad tendrá como gran invitada a Vanessa Borghi.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 3 de julio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- La Hora de Jugar: 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas
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