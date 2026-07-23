Programación de Mega para este viernes 24 de julio: ¿Cuándo se emitirá Detrás del Muro?

23 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 24 de julio, Mega ofrecerá una jornada de entretención con producciones que prometen mantener a los televidentes atentos de principio a fin.

En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) quedará profundamente afectada tras saber que el taller de Karina (Jacinta Rodríguez) se quemó mientras ella estaba en su interior.

Más tarde, el humor se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro. En esta oportunidad, el exitoso programa conducido por Kike Morandé recibirá a Eduardo Fuentes, quien participará en una serie de divertidos sketches junto al elenco del espacio.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 24 de julio?

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