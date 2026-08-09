Programación de Mega para este lunes 10 de agosto: ¿Cuál será el horario de El Jardín de Olivia?

09 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 10 de agosto, Mega dará inicio a una nueva semana con nuevos capítulos de sus teleseries y reality, donde los protagonistas enfrentarán decisiones que podrían influir en el desarrollo de sus historias.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se enterará del día y hora en que Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) regresan a Chile. Con ellas no tendrá posibilidad de negociar, así que su único camino será eliminarlas antes de que testifiquen.

Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá dando de qué hablar entre nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que marcarán el rumbo de los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 10 de agosto?

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