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Programación de Mega para este viernes 14 de agosto: ¿Cuál será el horario de Detrás del Muro?
Este viernes 14 de agosto, Mega ofrecerá una nueva jornada de entretención con capítulos de sus principales producciones, que continuarán desarrollando las historias de sus protagonistas.
La tarde comenzará con un nuevo episodio de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza), Bastián (Alonso Quintero) y Nacha (Cota Castelblanco) llegarán hasta la casa de Colina para detener el escape de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Más tarde, el humor se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el programa conducido por Kike Morandé, que presentará nuevas historias y divertidos sketches junto a su elenco.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 14 de agosto?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:45 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas
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