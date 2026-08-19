Programación de Mega para este jueves 20 de agosto: ¿Cuándo se emitirá La Baronesa?
Este jueves 20 de agosto, Mega tendrá una jornada marcada por importantes decisiones, inesperados acercamientos y nuevos conflictos que marcarán el destino de los protagonistas de sus producciones de ficción y reality.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de La Baronesa, donde Emilia (Octavia Bernasconi) llamará a su abuela porque esta situación de la casa tiene que llegar a su fin. Ella no está dispuesta a casarse con alguien que no ama solo por retener la propiedad.
Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados, para luego dar paso a otra entrega de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando nuevos desafíos, intensos conflictos y sorpresivos acercamientos al interior de la casona.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 20 de agosto?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.