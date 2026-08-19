Programación de Mega para este jueves 20 de agosto: ¿Cuándo se emitirá La Baronesa?

19 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 20 de agosto, Mega tendrá una jornada marcada por importantes decisiones, inesperados acercamientos y nuevos conflictos que marcarán el destino de los protagonistas de sus producciones de ficción y reality.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de La Baronesa, donde Emilia (Octavia Bernasconi) llamará a su abuela porque esta situación de la casa tiene que llegar a su fin. Ella no está dispuesta a casarse con alguien que no ama solo por retener la propiedad.

Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados, para luego dar paso a otra entrega de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando nuevos desafíos, intensos conflictos y sorpresivos acercamientos al interior de la casona.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 20 de agosto?

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