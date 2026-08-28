Programación de Mega para este sábado 29 de agosto: ¿Cuál será el horario de Coliseo?

28 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este sábado 29 de agosto, Mega ofrecerá una programación pensada para todos los gustos, con espacios dedicados a la cultura, el deporte y el entretenimiento durante toda la jornada.

Durante la tarde, los televidentes podrán descubrir distintos rincones de nuestro país y el mundo a través de la parrilla cultural del canal, que contará con programas como Tesoros de mi Barrio, A qué costo? y Viajando Ando.

En horario estelar, la entretención se tomará la pantalla con el cuarto capítulo de Coliseo, el programa de humor conducido por Cote Quintanilla, que continúa en la búsqueda del nuevo comediante que tendrá la oportunidad de llegar al escenario del Festival de Viña del Mar.

¿Cómo es la programación de Mega este sábado 29 de agosto?

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