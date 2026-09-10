Programación de Mega para este viernes 11 de septiembre: Conoce cuándo se emitirá Detrás del Muro

10 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 11 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos capítulos de sus principales producciones, con historias que traerán importantes revelaciones y momentos de entretención.

En La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) estará muy angustiada por haber sido expulsada de la casa junto a su familia. Sin embargo, Francesca (Katyna Huberman) le hará ver que quizá esto no es tan malo.

Más tarde, el humor llegará a la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, espacio conducido por Kike Morandé que contará con la participación especial del reconocido meteorólogo Jaime Leyton.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 11 de septiembre?

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