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Programación de Mega para este viernes 11 de septiembre: Conoce cuándo se emitirá Detrás del Muro mega

Programación de Mega para este viernes 11 de septiembre: Conoce cuándo se emitirá Detrás del Muro

  • Por Mega

Este viernes 11 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos capítulos de sus principales producciones, con historias que traerán importantes revelaciones y momentos de entretención.

En La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) estará muy angustiada por haber sido expulsada de la casa junto a su familia. Sin embargo, Francesca (Katyna Huberman) le hará ver que quizá esto no es tan malo. 

Lo más visto de Detrás del Muro

Más tarde, el humor llegará a la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, espacio conducido por Kike Morandé que contará con la participación especial del reconocido meteorólogo Jaime Leyton.

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¿Cómo es la programación de Mega este viernes 11 de septiembre?

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