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Programación de Mega para este viernes 11 de septiembre: Conoce cuándo se emitirá Detrás del Muro
Este viernes 11 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos capítulos de sus principales producciones, con historias que traerán importantes revelaciones y momentos de entretención.
En La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) estará muy angustiada por haber sido expulsada de la casa junto a su familia. Sin embargo, Francesca (Katyna Huberman) le hará ver que quizá esto no es tan malo.
Más tarde, el humor llegará a la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, espacio conducido por Kike Morandé que contará con la participación especial del reconocido meteorólogo Jaime Leyton.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 11 de septiembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa (lo mejor): 16:45 horas.
- La Baronesa: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas
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