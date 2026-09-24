Programación de Mega para este viernes 25 de septiembre: Conoce el horario de Detrás del Muro

24 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 25 de septiembre, Mega tendrá una jornada con nuevos capítulos de sus principales producciones, que traerán nuevos conflictos, revelaciones y momentos de entretención.

En La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) irá a la casa de Francesca (Katyna Huberman) y en las afueras se encontrará con un repartidor que llevará un generoso ramillete de flores a esa misma dirección.

Y en el horario prime, el humor se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, espacio conducido por Kike Morandé que contará con la participación especial de la cantante Carolina Soto.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 25 de septiembre?

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