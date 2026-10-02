Programación de Mega para este sábado 3 de octubre: Conoce el horario de Coliseo

02 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este sábado 3 de octubre, Mega tendrá una jornada marcada por la cultura, los viajes y el entretenimiento, con una programación que ofrecerá distintas alternativas para acompañar a los televidentes.

Durante la tarde, podrás disfrutar del gran estreno de Mi humano y yo, el nuevo programa de Sebastián Jiménez dedicado 100% a las mascotas. Junto con esto, también estará el estreno de la nueva temporada de Viajando Ando, donde en este capítulo Dani Urrizola nos presentará las maravillas de Malasia.

Y en el horario prime, el humor se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Coliseo, el espacio conducido por Cote Quintanilla que continúa con la competencia entre distintos exponentes de la comedia, quienes buscarán quedarse con la oportunidad de llegar al escenario del Festival de Viña del Mar.

¿Cómo será la programación de Mega este sábado 3 de octubre?

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