Programación de Mega para este sábado 10 de octubre: Conoce el horario de Coliseo

09 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este sábado 10 de octubre, Mega ofrecerá una programación que combinará historias sobre mascotas, destinos internacionales y humor, con propuestas para disfrutar durante la tarde y la noche.

La jornada comenzará con una nueva entrega de Mi humano y yo, el espacio de Sebastián Jiménez dedicado al mundo de las mascotas. Además, los televidentes podrán acompañar a Dani Urrizola en Viajando Ando, donde descubrirá nuevos rincones y atractivos de Vietnam.

Para cerrar el día, Coliseo llegará en horario prime con una nueva etapa de su competencia humorística. Bajo la conducción de Cote Quintanilla, distintos exponentes de la comedia buscarán conquistar al público y avanzar en su camino hacia el escenario del Festival de Viña del Mar.

¿Cómo será la programación de Mega este sábado 10 de octubre?

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