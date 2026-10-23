Programación de Mega para este sábado 24 de octubre: Revisa el horario de Coliseo

23 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este sábado 24 de octubre, Mega tendrá una jornada con panoramas para todos los gustos, desde viajes por destinos sorprendentes, consejos para el cuidado de las mascotas y una noche dedicada al humor.

Durante la jornada, Mi humano y yo, el espacio de Sebastián Jiménez dedicado al mundo animal, emitirá su cuarto capítulo. En tanto, Dani Urrizola recorrerá los lugares más exóticos del mundo en una nueva entrega de Viajando Ando.

Para cerrar el día, Coliseo llegará al horario prime con una nueva etapa de su competencia humorística. Bajo la conducción de Cote Quintanilla, distintos exponentes de la comedia buscarán conquistar al público y avanzar en su camino hacia el escenario del Festival de Viña del Mar.

¿Cómo será la programación de Mega este sábado 24 de octubre?

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