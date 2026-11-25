25 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 26 de noviembre, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) le hará una pregunta a Javier (Simón Pesutic) que podría cambiar el futuro de la incipiente relación que están construyendo.

Más tarde, la programación continuará con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión. Para cerrar la noche, Volverías con tu Ex? 2 llegará con otra entrega, donde los romances, las diferencias y los conflictos entre sus participantes seguirán siendo protagonistas.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 26 de noviembre?

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