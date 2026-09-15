Agua Viva - Temporada 2 - Capítulo 3: Tomás Vigneaux muestra la salmonicultura y sus avances tecnológicos

15 sept. 2026 - 12:40 hrs.

El programa Agua Viva, en su segunda temporada junto a Tomás Vigneaux, llegó hasta la región de Aysén para conocer de cerca la salmonicultura y los procesos detrás de uno de los principales productos de exportación de Chile.

En la Expo Patagonia, el capítulo recorrió los distintos módulos de Mowi Chile, mostrando de manera didáctica el ciclo del salmón, desde las ovas y los alevines hasta su crecimiento en agua dulce, la smoltificación y posterior cultivo en el mar.

Lo más visto de Agua Viva 1 Agua Viva - Temporada 2 - Capítulo 2: Ostión del norte, el guerrero que levanta una industria desde el mar

Tomás muestra los avances de la salmonicultura en Chile

La tecnología fue otro de los protagonistas, con robots, drones, realidad virtual y sistemas de monitoreo que permiten optimizar los procesos, fortalecer la seguridad de los trabajadores y avanzar en el cuidado del medio ambiente y el bienestar de los peces.

El programa también visitó el laboratorio Farmavet de la Universidad de Chile para conocer cómo se controla la inocuidad del salmón mediante análisis especializados que detectan antibióticos, fármacos y otros contaminantes, además de abordar la formación técnica y las oportunidades laborales que genera la industria en Aysén.

Finalmente, Agua Viva mostró el programa Turismo Salmonero de Mowi, iniciativa que permite a la comunidad conocer sus instalaciones y procesos. El capítulo destacó así la importancia de abrir espacios de diálogo y transparencia para comprender una industria clave para el desarrollo económico de la región y del país.

Todo sobre Agua Viva