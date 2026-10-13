Agua Viva - Temporada 2 - Capítulo 7: El Huiro y el valor de las macroalgas como cultivo sostenible en Chile

13 oct. 2026 - 11:00 hrs.

El capítulo de Agua Viva: el futuro del mar, conducido por Tomás Vigneaux, destaca el enorme potencial de las macroalgas para el desarrollo sostenible de Chile. A través de un recorrido por Metri, Chiloé y Valdivia, el programa muestra cómo la ciencia, la innovación y el emprendimiento están impulsando nuevas oportunidades para el país.

Lo más visto de Agua Viva 1 Agua Viva - Temporada 2 - Capítulo 5: Tomás Vigneaux se aventura en la salmonicultura de Magallanes

Uno de los principales desafíos es avanzar desde la extracción de algas de praderas naturales, como el Huiro, hacia su cultivo sostenible. Investigadores como Carolina Camus y emprendedores como Patricio Steffen trabajan en el desarrollo de técnicas de cultivo que permitan proteger los ecosistemas marinos, aprovechar los nutrientes del agua y generar nuevas oportunidades para las comunidades costeras.

El capítulo también muestra cómo las algas pueden conectar el mar con la agricultura. Empresas como Balbox transforman el huiro en bioestimulantes que favorecen el crecimiento de los cultivos, mejoran su resistencia al estrés ambiental y contribuyen a un uso más eficiente de los recursos agrícolas.

Finalmente, el episodio resalta la importancia de la colaboración entre ciencia, empresas, pescadores artesanales, comunidades locales y Estado para construir una industria sostenible. Chile cuenta con las condiciones naturales para convertirse en un referente mundial en el cultivo y procesamiento de macroalgas, pero necesita políticas públicas, inversión e innovación. Como concluye el programa, el futuro de nuestro mar no solo se extrae: también se cultiva.

Todo sobre Mega 2