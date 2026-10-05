Agua Viva - Temporada 2 - Capítulo 6: Ciencia y pesca artesanal se unen para recuperar el erizo rojo en Chile

05 oct. 2026 - 12:10 hrs.

En un nuevo capítulo de Agua Viva, el futuro del mar, Tomás Vigneaux llega hasta el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad Andrés Bello, en Quintay, para conocer una iniciativa que busca recuperar uno de los recursos más emblemáticos de nuestras costas: el erizo rojo.

A través de años de investigación científica, el equipo ha desarrollado técnicas para reproducir esta especie en laboratorio y producir semillas destinadas al repoblamiento. El proceso comienza con la selección de reproductores y continúa con la fertilización, el cultivo larval y el crecimiento de pequeños erizos en condiciones controladas.

La investigación no termina en el laboratorio. Las semillas son trasladadas al mar y sembradas en áreas de manejo junto a los pescadores artesanales, quienes aportan su conocimiento del territorio. En algunas experiencias, más del 70% de los ejemplares sembrados ha logrado permanecer en las zonas de repoblamiento.

Durante la exploración submarina en Quintay, el programa también muestra el contraste entre praderas de algas y sectores dominados por el erizo negro, donde el fondo aparece prácticamente desprovisto de vegetación. Este fenómeno plantea nuevos desafíos para comprender y mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos.

El capítulo revela así cómo ciencia, innovación y pesca artesanal pueden trabajar juntas para recuperar el erizo rojo y proteger el patrimonio marino de Chile. Una apuesta por un océano más saludable y por asegurar que este recurso siga existiendo para las futuras generaciones.

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