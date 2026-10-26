Agua Viva - Temporada 2 - Capítulo 9: Innovación y economía circular en la salmonicultura chilena

26 oct. 2026 - 12:30 hrs.

En este capítulo de Agua Viva, Tomás Vigneaux recorre distintas iniciativas que están transformando la salmonicultura chilena, demostrando que la innovación y la sostenibilidad pueden avanzar de la mano. Desde la Región de Los Lagos hasta Osorno y Chiloé, el capítulo muestra cómo la tecnología permite optimizar los procesos productivos y reducir el impacto ambiental.

Uno de los principales protagonistas es la ecopiscicultura Aucha, de Invermar, en Calbuco, que reutiliza entre el 98 y el 99 % del agua mediante sistemas avanzados de recirculación.

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La economía circular también ocupa un lugar central a través de empresas como Circular Solutions y La Portada, que transforman los residuos de la industria acuícola en nuevas materias primas. Los lodos de piscicultura se convierten en insumos para compostaje, mientras que los subproductos del salmón se aprovechan para elaborar harina, aceites y bioestimulantes, dando una segunda vida a materiales que antes se consideraban desechos.

El capítulo destaca, además, la conexión entre agricultura y acuicultura mediante una cooperativa de productores de Osorno que busca abastecer a la industria salmonera con granos nacionales.

Finalmente, el programa aborda la importancia del monitoreo ambiental, la conservación del bosque nativo y la colaboración con las comunidades locales. A través de estas experiencias, Agua Viva muestra que el futuro de la salmonicultura chilena depende de integrar tecnología, bienestar animal y responsabilidad ambiental, convirtiendo los desafíos de la industria en oportunidades para construir un modelo productivo más sostenible.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

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